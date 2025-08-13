    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA
    BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kosteneinsparungen der vergangenen Jahre zahlten sich bei dem Immobilienunternehmen inzwischen aus, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr sei solide gewesen./rob/tih/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:55 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: Patrizia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9,50
    Kursziel alt: 9,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



