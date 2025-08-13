    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    BAADER BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen und angepassten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das zweite Quartal des Technologie-Unternehmens sei charakterisiert von einem immer noch schwachen Auftragseingang und auch schwache Umsätze, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass Jenoptik die Jahresziele für den Umsatz und die operative Ergebnismarge an das untere Ende der Prognosespanne gesenkt hat./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 18,35EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Peter Rothenaicher
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 27
    Kursziel alt: 27
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


