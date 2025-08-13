BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Reiseanbieters seien insgesamt stark ausgefallen, schrieb Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Kerngeschäft gebe es aber noch Fragezeichen mit Blick auf die Nachfrage./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 8,352EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
