BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Wettbewerb am US-Telekom-Markt bleibe intensiv, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mobilfunkkunden wanderten ab bei AT&T und Verizon, aber nicht bei der US-Tochter der Deutschen Telekom./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 214,4EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.



