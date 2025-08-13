Erst zweistellig ins Minus, dann kräftig ins Plus: Kursachterbahn bei PVA TePla

Im zweiten Quartal sah es noch schlechter aus: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 60,8 Millionen Euro, das EBIT brach gar um 63 Prozent auf 4,2 Millionen Euro ein – beide Werte lagen deutlich unter den Konsensschätzungen.

Der Vakuum- und Messtechnik-Spezialist PVA Tepla hat im ersten Halbjahr hinter den Markterwartungen zurückgelegen und Investoren damit überrascht. Zwischen Januar bis Juni um knapp zwölf Prozent auf 119,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) fiel auf 14,9 Millionen Euro – ein Rückgang von fast einem Drittel.

Die Börse reagierte zunächst geschockt: Der SDax-Wert rutschte im frühen Handel um fast elf Prozent ab, drehte jedoch schnell ins Plus und notiert gegen Mittag bei plus 6 Prozent bei über 22 Euro. Damit nähert sich das Papier wieder seinem Jahreshoch von 22,64 Euro. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs rund 70 Prozent im Plus – PVA Tepla gehört damit zu den stärksten Titeln im SDax.

Dass die Anleger am Ende dennoch auf den Geschmack kamen, dürfte wohl am starken Auftragseingang des Unternehmens liegen. Tatsächlich verbuchte PVA Tepla im ersten Halbjahr Aufträge im Wert von 103,6 Millionen Euro – ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem das Industriesegment profitierte, insbesondere die Energie- und Luftfahrtbranche sowie Spezialanwendungen. Auch im Halbleiterbereich stiegen die Bestellungen zweistellig, vor allem für Metrologiesysteme bei asiatischen Kunden.

Besonders stark zeigte sich die Nachfrage nach Metrologie-Lösungen. Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni auf rund 140 Millionen Euro. Unternehmenschefin Jalin Ketter kündigte an, dass für das Gesamtjahr eher das untere Ende der Prognosespanne realistisch sei. "Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen bleibt die Nachfrage spürbar lebendig", hieß es aus Wettenberg. Verzögerte Projekte sollen größtenteils noch 2025 umgesetzt werden.

Für das Gesamtjahr peilt das Management nun ein Umsatzband von 260 bis 280 Millionen Euro sowie ein Ebitda von 34 bis 39 Millionen Euro an.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,20 % und einem Kurs von 22,04EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.





