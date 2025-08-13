Bank wirft Ether den roten Teppich aus: Kursprognose fast verdoppelt!

Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt verzeichnet zudem ein historisches Gewinnniveau: Laut Sentora liegen derzeit 97 Prozent aller ETH-Adressen im Plus. Ein so hoher Anteil wurde zuletzt im Bullenmarkt 2021 erreicht – damals folgten deutliche Korrekturen. In den vergangenen Monaten hatte Ether im Vergleich zu Bitcoin lange eine schwache Entwicklung gezeigt, viele spekulative Anleger waren ausgestiegen. Dadurch sind nun vor allem langfristig orientierte Halter im Markt.

Standard Chartered hat ihre Jahresendprognose für Ether (ETH) deutlich angehoben – von 4.000 auf 7.500 US-Dollar – und nennt als Gründe eine verbesserte Branchenbeteiligung und das Aufkommen sogenannter Ethereum-Treasury-Unternehmen. Für Ende 2028 rechnet die Bank nun sogar mit 25.000 US-Dollar pro ETH statt bislang 7.500 US-Dollar. Der Kurs lag zuletzt bei 4.679,47 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit November 2021.

Oft gilt die 90-Prozent-Marke als psychologischer Kipppunkt, an dem vermehrt Gewinnmitnahmen einsetzen. Doch diesmal könnte die Dynamik anders verlaufen: Immer mehr börsennotierte Unternehmen halten große Ethereum-Reserven, die sie langfristig nicht verkaufen wollen. Auch US-Spot-ETFs für Ethereum verzeichnen Rekordzuflüsse – allein am Montag mehr als eine Milliarde US-Dollar.

Ein Beispiel ist BitMine Immersion Technologies, das als erstes börsennotiertes Unternehmen über eine Million ETH in der Bilanz hat. Die 1,15 Millionen Coins sind rund 4,9 Milliarden US-Dollar wert, Ziel ist es, mittelfristig 5 Prozent des gesamten ETH-Angebots zu halten und zu staken. "Wir sehen Ethereum an einem ‘2017-Bitcoin-Moment’ mit Kurschancen auf 30.000 US-Dollar", so der Chairman. Milliardär Arthur Hayes hält sogar 10.000 US-Dollar mittelfristig für möglich.

Ethereum erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch von 4.891,70 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei über 517 Milliarden US-Dollar. Die Bank-Prognosen, das hohe Gewinnniveau der Anleger und der Einstieg institutioneller Akteure könnten den Kurs weiter antreiben – auch wenn Gewinnmitnahmen jederzeit für Rücksetzer sorgen können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

