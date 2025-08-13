    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    AKTIE IM FOKUS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinnmitnahmen bei Gea nach Abstufung durch Morgan Stanley

    • Anleger nehmen Gewinne nach Rekordhoch mit.
    • Morgan Stanley stuft Gea-Aktien auf "Equalweight" ab.
    • Kursrückgang bleibt mit 1,7% auf 65,35 Euro gering.
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Rekordhoch der Gea -Aktien am Vortag haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne mitgenommen. Auslöser war eine Abstufung der Aktien durch die Bank Morgan Stanley. Allerdings hielt sich der Abschlag mit 1,7 Prozent auf 65,35 Euro in Grenzen. Vom Jahrestief bei gut 47 Euro Anfang April waren die Anteilsscheine zuletzt um mehr als 40 Prozent gestiegen.

    Max Yates von Morgan Stanley stufte die Papiere des Anlagenherstellers von "Overweight" auf "Equalweight" ab. Dass es das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld aus eigener Kraft schaffen kann, sei am Markt mittlerweile durchgedrungen, argumentierte Yates. Nachdem Gea die Zielvorgaben für die Profitabilität zuletzt zweimal erhöht habe, seien die Konsensschätzungen stark gestiegen./bek/jha/

    GEA Group

    -2,68 %
    +1,01 %
    +11,21 %
    +14,04 %
    +61,37 %
    +73,75 %
    +114,03 %
    +77,62 %
    +618,13 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 65,40 auf Tradegate (13. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,64 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -25,02 %/+11,71 % bedeutet.




    dpa-AFX
