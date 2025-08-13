NurExone Biologic qualifiziert sich als Finalist bei Falling Walls Venture 2025

Die Falling Walls Foundation wurde im Jahr 2009 ins Leben gerufen, um an den historischen Fall der Berliner Mauer 1989 zu erinnern¹. Seither ist deren Veranstaltung, der Falling Walls Science Summit, ein Symbol für Freiheit, Offenheit und Fortschritt. Die Falling Walls Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, Durchbrüche in der Wissenschaft und Gesellschaft sichtbar zu machen. Hierzu organisiert die Stiftung verschiedene Formate wie Falling Walls Lab (für junge Forschertalente), Falling Walls Engage (für den gesellschaftlichen Dialog) und den Falling Walls Science Summit. Im Zuge dessen lädt sie führende Forscher, Innovatoren und Unternehmer aus aller Welt jährlich nach Berlin ein. Dabei ist das Event weit mehr als eine Konferenz: Es ist eine globale Plattform, auf der neue Ideen, wissenschaftliche Innovationen und bahnbrechende Technologien präsentiert werden, die das Potenzial haben, gesellschaftliche und globale Herausforderungen zu lösen.

Im Rahmen des Falling Walls Science Summit findet auch der Wettbewerb Falling Walls Venture statt, bei dem die weltweit vielversprechendsten forschungsbasierten Start-ups ihre Ideen vorstellen. Eine internationale Jury wählt 25 Finalisten aus, die ihre wissenschaftlich fundierten Geschäftsmodelle vom 6. bis 9. November 2025 vor Ort präsentieren. Diese haben dann die Chance, als “Science Breakthrough of the Year“ ausgezeichnet zu werden.

NurExone: Pionierarbeit in der regenerativen Medizin

In diesem Jahr wurde NurExone Biologic Inc (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) aus einem Pool von 187 Bewerbern als ein Finalist gewählt². Denn das Unternehmen entwickelt mit ExoPTEN eine Therapie, die auf eine bislang kaum therapierbare Indikation abzielt: Verletzungen des zentralen Nervensystems, die lebenslange Behinderungen für die Patienten und Gesundheitskosten in Milliardenhöhe pro Jahr verursachen. ExoPTEN setzt dabei auf einen innovativen, exosombasierten Wirkstofftransport, der gezielt regenerative Prozesse in Nervenzellen anstoßen soll – mit dem Ziel, neurologische Funktionen nach traumatischen Schäden wiederherzustellen.