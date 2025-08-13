    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Ein solides drittes Geschäftsquartal sei untermauert worden vom Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie erwartet, liege das Sommergeschäft bislang einen Tick unter Vorjahr. Das am Vortag erhöhte operative Gewinnziel sei unerwartet gewesen. Insgesamt sieht er aber wenig, was den Anlagehintergrund für den Reisekonzern groß verändert./rob/tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:06 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:06 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 8,372EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Karan Puri
    Analysiertes Unternehmen: TUI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12
    Kursziel alt: 12
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


