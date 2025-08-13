JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen des Reisekonzerns zum dritten Geschäftsquartal und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Das diesjährige Sommergeschäft habe sich zwar wegen schwächerer Trends in Deutschland leicht verschlechtert, aber das frühe Wintergeschäft deute auf Preissteigerungen hin, schrieb Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das vierte Quartal sehe für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aus./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 8,372EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Jaina Mistry
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,20
Kursziel alt: 8,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
