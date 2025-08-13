JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zählen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autovermieter habe angesichts erhöhter Erwartungen solide abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Management blicke wegen anhaltend hoher Nachfrage nun positiver auf das restliche Jahr./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,07 % und einem Kurs von 89,00EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
