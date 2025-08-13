JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zählen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autovermieter habe angesichts erhöhter Erwartungen solide abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Management blicke wegen anhaltend hoher Nachfrage nun positiver auf das restliche Jahr./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,07 % und einem Kurs von 89,00EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.