    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kongressgeschäft der Koelnmesse begeistert im laufenden Jahr über 1 Million Gäste in Köln (FOTO)

    Köln (ots) -

    - 2024 eröffnet, 2025 positive Erfolgsbilanz: Das neue Confex hat sich bereits
    als gefragter Kongressstandort im Herzen Westeuropas etabliert
    - Koelnmesse und Koelncongress gewinnen über ein Dutzend attraktive, neue
    Veranstaltungen und untermauern Kölns führende Position als Messe- und
    Kongressstandort
    - Das Unternehmen erwartet einen starken Herbst im Veranstaltungsgeschäft

    Das Confex und zahlreiche neue Veranstaltungen stärken Kölns Position am
    Veranstaltungsmarkt: Der Messe- und Kongressstandort Köln etabliert seine
    führende Position im nationalen und internationalen Veranstaltungsgeschäft.
    Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistet das im Juni 2024 eröffnete Confex, das
    im ersten Betriebsjahr Veranstaltungsplaner begeisterte und neue Impulse für
    Messen, Kongresse und Events setzte. Die Koelnmesse GmbH und deren
    Tochtergesellschaft Koelncongress GmbH zeigen sich zufrieden über Neuzugänge im
    Gastmesse- und Kongressgeschäft für die kommenden Jahre.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    28,50€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,38€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bereits im ersten Jahr seit Eröffnung verzeichnet das Confex eine beeindruckende
    Bilanz: An 63 Veranstaltungstagen fanden 41 Veranstaltungen statt, die rund
    45.000 Teilnehmende besuchten - darunter zahlreiche Corporate Events namhafter
    Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche sowie große IT- und
    Wissenschaftskongresse. Mit Blick auf die kommenden Jahre überzeugt das Confex
    bereits jetzt durch eine exzellente Buchungslage bis 2032 und gewinnt zudem eine
    neue Zielgruppe hinzu: Zahlreiche medizinische Fachgesellschaften haben sich
    langfristig für die Durchführung ihrer Jahreskongresse im Confex entschieden -
    eine Zielgruppe, die bisher aufgrund ihrer Größenanforderungen kaum geeignete
    Veranstaltungsorte in NRW finden konnte. Mit dem Confex wurde diese Lücke nun
    geschlossen.

    "Wir freuen uns über diese sehr positive Buchungslage. Es ist enorm, welche
    Zugwirkung das Confex auf Veranstaltungsplanerinnen und -planer hat", so Gerald
    Böse, CEO der Koelnmesse GmbH. "Neben der professionellen Veranstaltungslogistik
    überzeugt der Standort Köln mit der Freude, Gäste in dieser Stadt willkommen zu
    heißen. Das spüren auch die Gastveranstalter. Hier wird Messekultur gelebt - mit
    Herz, langjähriger Erfahrung und individuellen Lösungen für jede Veranstaltung."

    Im Oktober 2025 kehrt nach 35 Jahren die DGHO-Jahrestagung für Hämatologie und
    Onkologie zurück nach Köln. Zu dem viertägigen Kongress werden im Confex rund
    5.500 nationale und internationale Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
    Medizin erwartet, um neue Ansätze in der Diagnostik und Therapie von Blut- und
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kongressgeschäft der Koelnmesse begeistert im laufenden Jahr über 1 Million Gäste in Köln (FOTO) - 2024 eröffnet, 2025 positive Erfolgsbilanz: Das neue Confex hat sich bereits als gefragter Kongressstandort im Herzen Westeuropas etabliert - Koelnmesse und Koelncongress gewinnen über ein Dutzend attraktive, neue Veranstaltungen und …