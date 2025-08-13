Kongressgeschäft der Koelnmesse begeistert im laufenden Jahr über 1 Million Gäste in Köln (FOTO)

Köln (ots) -



- 2024 eröffnet, 2025 positive Erfolgsbilanz: Das neue Confex hat sich bereits

als gefragter Kongressstandort im Herzen Westeuropas etabliert

- Koelnmesse und Koelncongress gewinnen über ein Dutzend attraktive, neue

Veranstaltungen und untermauern Kölns führende Position als Messe- und

Kongressstandort

- Das Unternehmen erwartet einen starken Herbst im Veranstaltungsgeschäft



Das Confex und zahlreiche neue Veranstaltungen stärken Kölns Position am

Veranstaltungsmarkt: Der Messe- und Kongressstandort Köln etabliert seine

führende Position im nationalen und internationalen Veranstaltungsgeschäft.

Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistet das im Juni 2024 eröffnete Confex, das

im ersten Betriebsjahr Veranstaltungsplaner begeisterte und neue Impulse für

Messen, Kongresse und Events setzte. Die Koelnmesse GmbH und deren

Tochtergesellschaft Koelncongress GmbH zeigen sich zufrieden über Neuzugänge im

Gastmesse- und Kongressgeschäft für die kommenden Jahre.





