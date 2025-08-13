Kongressgeschäft der Koelnmesse begeistert im laufenden Jahr über 1 Million Gäste in Köln (FOTO)
Köln (ots) -
- 2024 eröffnet, 2025 positive Erfolgsbilanz: Das neue Confex hat sich bereits
als gefragter Kongressstandort im Herzen Westeuropas etabliert
- Koelnmesse und Koelncongress gewinnen über ein Dutzend attraktive, neue
Veranstaltungen und untermauern Kölns führende Position als Messe- und
Kongressstandort
- Das Unternehmen erwartet einen starken Herbst im Veranstaltungsgeschäft
Das Confex und zahlreiche neue Veranstaltungen stärken Kölns Position am
Veranstaltungsmarkt: Der Messe- und Kongressstandort Köln etabliert seine
führende Position im nationalen und internationalen Veranstaltungsgeschäft.
Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistet das im Juni 2024 eröffnete Confex, das
im ersten Betriebsjahr Veranstaltungsplaner begeisterte und neue Impulse für
Messen, Kongresse und Events setzte. Die Koelnmesse GmbH und deren
Tochtergesellschaft Koelncongress GmbH zeigen sich zufrieden über Neuzugänge im
Gastmesse- und Kongressgeschäft für die kommenden Jahre.
Bereits im ersten Jahr seit Eröffnung verzeichnet das Confex eine beeindruckende
Bilanz: An 63 Veranstaltungstagen fanden 41 Veranstaltungen statt, die rund
45.000 Teilnehmende besuchten - darunter zahlreiche Corporate Events namhafter
Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche sowie große IT- und
Wissenschaftskongresse. Mit Blick auf die kommenden Jahre überzeugt das Confex
bereits jetzt durch eine exzellente Buchungslage bis 2032 und gewinnt zudem eine
neue Zielgruppe hinzu: Zahlreiche medizinische Fachgesellschaften haben sich
langfristig für die Durchführung ihrer Jahreskongresse im Confex entschieden -
eine Zielgruppe, die bisher aufgrund ihrer Größenanforderungen kaum geeignete
Veranstaltungsorte in NRW finden konnte. Mit dem Confex wurde diese Lücke nun
geschlossen.
"Wir freuen uns über diese sehr positive Buchungslage. Es ist enorm, welche
Zugwirkung das Confex auf Veranstaltungsplanerinnen und -planer hat", so Gerald
Böse, CEO der Koelnmesse GmbH. "Neben der professionellen Veranstaltungslogistik
überzeugt der Standort Köln mit der Freude, Gäste in dieser Stadt willkommen zu
heißen. Das spüren auch die Gastveranstalter. Hier wird Messekultur gelebt - mit
Herz, langjähriger Erfahrung und individuellen Lösungen für jede Veranstaltung."
Im Oktober 2025 kehrt nach 35 Jahren die DGHO-Jahrestagung für Hämatologie und
Onkologie zurück nach Köln. Zu dem viertägigen Kongress werden im Confex rund
5.500 nationale und internationale Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Medizin erwartet, um neue Ansätze in der Diagnostik und Therapie von Blut- und
