Gut gestartet, Herausforderungen bleiben

Berlin (ots) - Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches

Baugewerbe, zieht Bilanz zu den ersten 100 Tagen der Bundesregierung:



"Die ersten 100 Tage der Bundesregierung bringen insgesamt spürbaren frischen

Wind, aber die Herausforderungen bleiben enorm. Der politische Wille, beim

Wohnungsbau mehr zu tun, ist da. Die Novelle des Baugesetzbuchs beschleunigt

Planungen und gibt Kommunen mehr Spielraum - ein klarer Fortschritt für dringend

benötigten Wohnraum. Doch jetzt muss der zweite Turbo gezündet werden: Bauen

muss einfacher und günstiger werden. Ohne gezielte Investitionsanreize - wie das

angekündigte Förderprogramm für geplante Projekte im EH55-Standard mit

regenerativer Heizung - kann selbst mit einem Bau-Turbo nicht deutlich mehr

gebaut werden.





Auch bei der Infrastruktur sind Fortschritte erkennbar. Es ist ein positives

Signal, dass die Bundesregierung Mittel aus dem kreditfinanzierten

Sondervermögen mobilisiert, um den Investitionsstau aufzulösen. Die so ab 2025

um ca. 7 Milliarden Euro auf ca. 34 Milliarden Euro erhöhten Budgets für Straße,

Schiene und Wasserstraße zeigen, dass die Regierung den Wirtschaftsstandort

Deutschland zukunftsfähig machen will. Wir sehen jedoch die Notwendigkeit,

zwischen Schiene, Straße und Wasserstraßen das Sondervermögen ausgeglichener zu

verteilen - bei der Straße ist noch Luft nach oben.



Der Kabinettsbeschluss zum Vergabebeschleunigungsgesetz ist mit Blick auf das

Sondervermögen ein kluger Kompromiss, der dafür sorgt, dass alle Unternehmen -

vom Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern - faire Chancen bei öffentlichen

Ausschreibungen haben.



Insgesamt braucht das Land jedoch tiefgreifende Reformen. Insbesondere die

sozialen Sicherungssysteme müssen zukunftsfest gemacht werden. Die

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft muss gestärkt werden: Steuern

runter, Abgaben runter, Energiepreise runter, Bürokratie abbauen - und zwar

spürbar und sofort."



Pressekontakt:



Iris Rabe

Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

eMail mailto:rabe@zdb.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6095892

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe







