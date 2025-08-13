    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bundesregierung 100 Tage im Amt

    Gut gestartet, Herausforderungen bleiben

    Berlin (ots) - Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches
    Baugewerbe, zieht Bilanz zu den ersten 100 Tagen der Bundesregierung:

    "Die ersten 100 Tage der Bundesregierung bringen insgesamt spürbaren frischen
    Wind, aber die Herausforderungen bleiben enorm. Der politische Wille, beim
    Wohnungsbau mehr zu tun, ist da. Die Novelle des Baugesetzbuchs beschleunigt
    Planungen und gibt Kommunen mehr Spielraum - ein klarer Fortschritt für dringend
    benötigten Wohnraum. Doch jetzt muss der zweite Turbo gezündet werden: Bauen
    muss einfacher und günstiger werden. Ohne gezielte Investitionsanreize - wie das
    angekündigte Förderprogramm für geplante Projekte im EH55-Standard mit
    regenerativer Heizung - kann selbst mit einem Bau-Turbo nicht deutlich mehr
    gebaut werden.

    Auch bei der Infrastruktur sind Fortschritte erkennbar. Es ist ein positives
    Signal, dass die Bundesregierung Mittel aus dem kreditfinanzierten
    Sondervermögen mobilisiert, um den Investitionsstau aufzulösen. Die so ab 2025
    um ca. 7 Milliarden Euro auf ca. 34 Milliarden Euro erhöhten Budgets für Straße,
    Schiene und Wasserstraße zeigen, dass die Regierung den Wirtschaftsstandort
    Deutschland zukunftsfähig machen will. Wir sehen jedoch die Notwendigkeit,
    zwischen Schiene, Straße und Wasserstraßen das Sondervermögen ausgeglichener zu
    verteilen - bei der Straße ist noch Luft nach oben.

    Der Kabinettsbeschluss zum Vergabebeschleunigungsgesetz ist mit Blick auf das
    Sondervermögen ein kluger Kompromiss, der dafür sorgt, dass alle Unternehmen -
    vom Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern - faire Chancen bei öffentlichen
    Ausschreibungen haben.

    Insgesamt braucht das Land jedoch tiefgreifende Reformen. Insbesondere die
    sozialen Sicherungssysteme müssen zukunftsfest gemacht werden. Die
    Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft muss gestärkt werden: Steuern
    runter, Abgaben runter, Energiepreise runter, Bürokratie abbauen - und zwar
    spürbar und sofort."

