Bundesregierung 100 Tage im Amt
Gut gestartet, Herausforderungen bleiben
Berlin (ots) - Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches
Baugewerbe, zieht Bilanz zu den ersten 100 Tagen der Bundesregierung:
"Die ersten 100 Tage der Bundesregierung bringen insgesamt spürbaren frischen
Wind, aber die Herausforderungen bleiben enorm. Der politische Wille, beim
Wohnungsbau mehr zu tun, ist da. Die Novelle des Baugesetzbuchs beschleunigt
Planungen und gibt Kommunen mehr Spielraum - ein klarer Fortschritt für dringend
benötigten Wohnraum. Doch jetzt muss der zweite Turbo gezündet werden: Bauen
muss einfacher und günstiger werden. Ohne gezielte Investitionsanreize - wie das
angekündigte Förderprogramm für geplante Projekte im EH55-Standard mit
regenerativer Heizung - kann selbst mit einem Bau-Turbo nicht deutlich mehr
gebaut werden.
Auch bei der Infrastruktur sind Fortschritte erkennbar. Es ist ein positives
Signal, dass die Bundesregierung Mittel aus dem kreditfinanzierten
Sondervermögen mobilisiert, um den Investitionsstau aufzulösen. Die so ab 2025
um ca. 7 Milliarden Euro auf ca. 34 Milliarden Euro erhöhten Budgets für Straße,
Schiene und Wasserstraße zeigen, dass die Regierung den Wirtschaftsstandort
Deutschland zukunftsfähig machen will. Wir sehen jedoch die Notwendigkeit,
zwischen Schiene, Straße und Wasserstraßen das Sondervermögen ausgeglichener zu
verteilen - bei der Straße ist noch Luft nach oben.
Der Kabinettsbeschluss zum Vergabebeschleunigungsgesetz ist mit Blick auf das
Sondervermögen ein kluger Kompromiss, der dafür sorgt, dass alle Unternehmen -
vom Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern - faire Chancen bei öffentlichen
Ausschreibungen haben.
Insgesamt braucht das Land jedoch tiefgreifende Reformen. Insbesondere die
sozialen Sicherungssysteme müssen zukunftsfest gemacht werden. Die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft muss gestärkt werden: Steuern
runter, Abgaben runter, Energiepreise runter, Bürokratie abbauen - und zwar
spürbar und sofort."
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail mailto:rabe@zdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6095892
OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
