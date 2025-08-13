DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EON AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege über der Konsensschätzung, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem habe der Quartalsbericht keine Überraschungen parat gehabt. Im weiteren Verlauf des Jahres rückten Details zur zukünftigen Regulierung der Branche in den Fokus./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 16,03EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



