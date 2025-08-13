    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel attestierte dem Außenwerbungs-Spezialisten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein schwaches zweites Quartal. Der Grund dafür liege im deutschen Werbemarkt, der wahrscheinlich zu sinkenden Analystenschätzungen führe./rob/tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:58 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:04 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,16 % und einem Kurs von 44,10EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 56
    Kursziel alt: 56
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
