UBS stuft Ströer auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe in allen Geschäftsbereichen beim Umsatz enttäuscht, schrieb Adam Berlin in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Markterwartung mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,16 % und einem Kurs von 44,10EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Adam Berlin

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



