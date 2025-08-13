    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    UBS stuft Ströer auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe in allen Geschäftsbereichen beim Umsatz enttäuscht, schrieb Adam Berlin in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Markterwartung mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:10 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,16 % und einem Kurs von 44,10EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Adam Berlin
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


