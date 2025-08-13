    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties
    JEFFERIES stuft Grand City Properties auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis seien die Netto-Mieteinnahmen des Immobilienunternehmens weiter solide gewachsen, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Leerstandsrate sei stabil./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 11,14EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Stephanie Dossmann
    Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 12
    Kursziel alt: 12
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



