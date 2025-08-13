Stroeer - Aktie rauscht in die Tiefe - 13.08.2025

Mit einer Performance von -5,70 % musste die Stroeer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Stroeer Aktionäre einen Verlust von -10,79 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Stroeer auf +1,36 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,43 % 1 Monat -5,68 % 3 Monate -10,79 % 1 Jahr -19,75 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd.EUR wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe in allen Geschäftsbereichen beim Umsatz enttäuscht, schrieb Adam Berlin in einer …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel attestierte dem Außenwerbungs-Spezialisten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein schwaches zweites Quartal. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.