UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe bei seinen wichtigsten Kennziffern gemischt abgeschnitten, schrieb Charles Boissier in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dank der Akquisitionen in London habe sich das Unternehmen nun zum Nettokäufer gewandelt./rob/la/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 11,14EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

