    NUWAYS stuft INDUS HOLDING AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Indus Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das erste Halbjahr der Beteiligungsgesellschaft sei schwach verlaufen, schrieb Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke Auftragseingang liefere aber positive Signale für die zweite Jahreshälfte. Die Aktie biete deutliches Potenzial./mf/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:29 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:29 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 22,65EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: NUWAYS
    Analyst: Christian Sandherr
    Analysiertes Unternehmen: INDUS HOLDING AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



