    Was Neubauten im Vergleich zu Bestandswohnungen kosten (FOTO)

    Bonn (ots) -

    - In 48 Regionen liegt der Aufschlag für einen Neubau im mittleren Preissegment
    unter 1.500 Euro je Quadratmeter
    - Besonders hohe Preisaufschläge in Dessau-Roßlau und Garmisch-Partenkirchen
    - Im Luxussegment liegen die durchschnittlichen Aufschläge für Neubauten unter
    denen des mittleren Preissegments

    Wer in Deutschland eine Neubauwohnung kaufen will, zahlt durchschnittlich fast
    überall mehr als für eine vergleichbare Bestandswohnung. Die einzige Ausnahme im
    mittleren Preissegment ist der Landkreis Nordfriesland. Im oberen Segment - den
    teuersten zehn Prozent der Angebote - ist die Liste der Sonderfälle etwas
    länger: Hier sind Neubauten in den Ferienregionen an der Nordsee (Landkreise
    Aurich, Leer, Friesland und Wittmund) sowie in der Stadt und im Landkreis
    Rostock an der Ostsee günstiger als Bestandswohnungen. Dies sind zentrale
    Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2025".

    In einigen Regionen kann sich der Kauf eines Neubaus trotz höherer Preise
    langfristig lohnen. Denn ältere Eigentumswohnungen müssen oft umfangreich
    saniert oder energetisch modernisiert werden. Expertinnen und Experten des
    Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) haben für den Postbank Wohnatlas
    die regionalen Preisunterschiede zwischen Neubauten, die zwischen 2022 und 2024
    fertiggestellt wurden, und vergleichbaren Bestandswohnungen analysiert. Dafür
    haben sie auf Basis der Angebote des Jahres 2024 die Preisdifferenzen für 70
    Quadratmeter große Eigentumswohnungen in zwei Preiskategorien berechnet. Im
    mittleren Preissegment werden die mittleren Preise (Mediane) aller Bestands-
    sowie aller Neubauwohnungen einer Region einander gegenübergestellt. Der Median
    gibt den jeweils mittleren Wert aller Preise an, die vorab nach aufsteigender
    Größe sortiert wurden. Ober- bzw. unterhalb des Medians liegen somit jeweils 50
    Prozent der Werte. Im oberen Preissegment wurden die teuersten zehn Prozent der
    Preise von Neubau- und Bestandswohnungen miteinander verglichen. Nebenkosten
    blieben außen vor.

    Mittleres Preissegment: In 68 Regionen ist die Preisdifferenz besonders groß

    In 68 von insgesamt 400 untersuchten deutschen Regionen wird für Neubauten im
    mittleren Preissegment ein Preisaufschlag von 2.500 Euro oder mehr je
    Quadratmeter fällig. Gegenüber einer vergleichbaren Bestandswohnung zahlen
    Käufer*innen dort im Durchschnitt einen Aufpreis von mindestens 175.000 Euro.
    Spitzenreiter ist die Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt mit einem Aufpreis
    von 403.014 Euro. Auf den Plätzen dahinter folgen drei Regionen in Bayern: Im
    Landkreis Garmisch-Partenkirchen kostet eine Neubauwohnung 400.824 Euro mehr, im
