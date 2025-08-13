Was Neubauten im Vergleich zu Bestandswohnungen kosten (FOTO)
Bonn (ots) -
- In 48 Regionen liegt der Aufschlag für einen Neubau im mittleren Preissegment
unter 1.500 Euro je Quadratmeter
- Besonders hohe Preisaufschläge in Dessau-Roßlau und Garmisch-Partenkirchen
- Im Luxussegment liegen die durchschnittlichen Aufschläge für Neubauten unter
denen des mittleren Preissegments
Wer in Deutschland eine Neubauwohnung kaufen will, zahlt durchschnittlich fast
überall mehr als für eine vergleichbare Bestandswohnung. Die einzige Ausnahme im
mittleren Preissegment ist der Landkreis Nordfriesland. Im oberen Segment - den
teuersten zehn Prozent der Angebote - ist die Liste der Sonderfälle etwas
länger: Hier sind Neubauten in den Ferienregionen an der Nordsee (Landkreise
Aurich, Leer, Friesland und Wittmund) sowie in der Stadt und im Landkreis
Rostock an der Ostsee günstiger als Bestandswohnungen. Dies sind zentrale
Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2025".
In einigen Regionen kann sich der Kauf eines Neubaus trotz höherer Preise
langfristig lohnen. Denn ältere Eigentumswohnungen müssen oft umfangreich
saniert oder energetisch modernisiert werden. Expertinnen und Experten des
Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) haben für den Postbank Wohnatlas
die regionalen Preisunterschiede zwischen Neubauten, die zwischen 2022 und 2024
fertiggestellt wurden, und vergleichbaren Bestandswohnungen analysiert. Dafür
haben sie auf Basis der Angebote des Jahres 2024 die Preisdifferenzen für 70
Quadratmeter große Eigentumswohnungen in zwei Preiskategorien berechnet. Im
mittleren Preissegment werden die mittleren Preise (Mediane) aller Bestands-
sowie aller Neubauwohnungen einer Region einander gegenübergestellt. Der Median
gibt den jeweils mittleren Wert aller Preise an, die vorab nach aufsteigender
Größe sortiert wurden. Ober- bzw. unterhalb des Medians liegen somit jeweils 50
Prozent der Werte. Im oberen Preissegment wurden die teuersten zehn Prozent der
Preise von Neubau- und Bestandswohnungen miteinander verglichen. Nebenkosten
blieben außen vor.
Mittleres Preissegment: In 68 Regionen ist die Preisdifferenz besonders groß
In 68 von insgesamt 400 untersuchten deutschen Regionen wird für Neubauten im
mittleren Preissegment ein Preisaufschlag von 2.500 Euro oder mehr je
Quadratmeter fällig. Gegenüber einer vergleichbaren Bestandswohnung zahlen
Käufer*innen dort im Durchschnitt einen Aufpreis von mindestens 175.000 Euro.
Spitzenreiter ist die Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt mit einem Aufpreis
von 403.014 Euro. Auf den Plätzen dahinter folgen drei Regionen in Bayern: Im
Landkreis Garmisch-Partenkirchen kostet eine Neubauwohnung 400.824 Euro mehr, im
Mittleres Preissegment: In 68 Regionen ist die Preisdifferenz besonders groß
In 68 von insgesamt 400 untersuchten deutschen Regionen wird für Neubauten im
mittleren Preissegment ein Preisaufschlag von 2.500 Euro oder mehr je
Quadratmeter fällig. Gegenüber einer vergleichbaren Bestandswohnung zahlen
Käufer*innen dort im Durchschnitt einen Aufpreis von mindestens 175.000 Euro.
Spitzenreiter ist die Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt mit einem Aufpreis
von 403.014 Euro. Auf den Plätzen dahinter folgen drei Regionen in Bayern: Im
Landkreis Garmisch-Partenkirchen kostet eine Neubauwohnung 400.824 Euro mehr, im
