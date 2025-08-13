Was Neubauten im Vergleich zu Bestandswohnungen kosten (FOTO)

Bonn (ots) -



- In 48 Regionen liegt der Aufschlag für einen Neubau im mittleren Preissegment

unter 1.500 Euro je Quadratmeter

- Besonders hohe Preisaufschläge in Dessau-Roßlau und Garmisch-Partenkirchen

- Im Luxussegment liegen die durchschnittlichen Aufschläge für Neubauten unter

denen des mittleren Preissegments



Wer in Deutschland eine Neubauwohnung kaufen will, zahlt durchschnittlich fast

überall mehr als für eine vergleichbare Bestandswohnung. Die einzige Ausnahme im

mittleren Preissegment ist der Landkreis Nordfriesland. Im oberen Segment - den

teuersten zehn Prozent der Angebote - ist die Liste der Sonderfälle etwas

länger: Hier sind Neubauten in den Ferienregionen an der Nordsee (Landkreise

Aurich, Leer, Friesland und Wittmund) sowie in der Stadt und im Landkreis

Rostock an der Ostsee günstiger als Bestandswohnungen. Dies sind zentrale

Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2025".





