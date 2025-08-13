    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Stabil durch Wandel

    Haufe Group bleibt sicher auf Wachstumskurs

    Freiburg (ots) - Die Haufe Group hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihren Umsatz um
    mehr als acht Prozent auf 562 Millionen Euro gesteigert. Damit beweist das
    Freiburger Familienunternehmen erneut Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit - auch
    in Zeiten schwacher Konjunktur und zurückhaltender Investitionen in der
    deutschen Wirtschaft.

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag: 30. Juni 2025) hat die Haufe Group im
    Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von mehr als acht Prozent erzielt und ist
    damit erneut gewachsen. Die Unternehmensgruppe konnte sich in einem
    herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld behaupten und ihre Marktposition
    festigen.

    Der B2B-Anbieter profitierte nicht zuletzt von seinem breiten Portfolio mit
    unterschiedlichen Schwerpunkten in den Geschäftsfeldern und konnte so auch in
    einem wechselhaften Markt erfolgreich agieren. Alle Marken der Haufe Group -
    darunter Haufe, Lexware und Haufe Akademie - verzeichneten Wachstum, jedoch mit
    zum Teil sehr unterschiedlichen Dynamiken.

    Diese Entwicklung war möglich, da die Haufe Group sowohl mit neuen
    Portfoliobereichen Erfolg hatte als auch ihr Bestandsgeschäft im vergangenen
    Geschäftsjahr weiter gestärkt und um smarte Lösungen erweitert hat.

    "Für uns sind technologische Innovationen wie KI zentrale Treiber für die
    Transformation unserer Produkte und für die Weiterentwicklung unseres
    Leistungsportfolios", sagt CEO Birte Hackenjos. Die strategische Verbindung von
    bewährten Lösungen und neuen technologischen Ansätzen trage dazu bei,
    Kundenbedürfnisse auch in einem sich wandelnden Marktumfeld weiterhin zu
    erfüllen. "Unser Anspruch ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die den
    Menschen, die unsere Produkte nutzen, in ihrem Arbeitsalltag einen echten
    Mehrwert bieten und ihnen die Arbeit erleichtern."

    Auf das nächste Geschäftsjahr blickt die Haufe Group mit Zuversicht. Vielfältige
    Geschäftsfelder, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse
    der Kundschaft bilden eine belastbare und zukunftsfähige Grundlage - auch in
    einem anspruchsvollen Umfeld.

    Über die Haufe Group

    Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und
    Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und
    Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen
    Gestaltung von Transformationsprozessen - mit Content, Software und
    Weiterbildung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist
    breit aufgestellt, um seine Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg
    in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500
    Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group
    gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der
    DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-
    Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.

