BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Experte Kai Klose attestierte dem Immobilienunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "ermutigende Resultate". Grand City sei auf einem guten Weg, um die bekräftigte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 11,14EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,50
Kursziel alt: 14,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
