    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal am Vorabend auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe von Kosteneinsparungen und von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mne

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 7,39EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: Patrizia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10,40
    Kursziel alt: 10,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



