DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal am Vorabend auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe von Kosteneinsparungen und von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 7,39EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,40
Kursziel alt: 10,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
