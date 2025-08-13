    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen schwach ausgefallen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Düngemittelhersteller dürften noch etwas nachgeben./bek/mis

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tristan Lamotte
    Analysiertes Unternehmen: K+S
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


