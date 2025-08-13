BAADER BANK stuft Patrizia auf 'Reduce'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Immobilienunternehmens sei im ersten Halbjahr stark ausgefallen, schrieb Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür seien Kostensenkungen verantwortlich gewesen. Dagegen seien die Transaktionsvolumina weiterhin gedämpft gewesen. Für einen Aufschwung der Nachfrage sei das Unternehmen unterdessen gut gerüstet./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 7,39EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Andre Remke
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8,70
Kursziel alt: 8,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
