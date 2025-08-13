    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA
    BAADER BANK stuft Patrizia auf 'Reduce'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Immobilienunternehmens sei im ersten Halbjahr stark ausgefallen, schrieb Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür seien Kostensenkungen verantwortlich gewesen. Dagegen seien die Transaktionsvolumina weiterhin gedämpft gewesen. Für einen Aufschwung der Nachfrage sei das Unternehmen unterdessen gut gerüstet./rob/mf/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:43 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

