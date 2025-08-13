DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe einen starken Buchwert ausgewiesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Prozess des Schuldenabbaus komme voran./bek/mneVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 15,20EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

