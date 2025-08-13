DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 14 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Bank. Profitiert habe der Hersteller von Verbindungstechnik von niedrigeren Materialkosten und einer preislich vorteilhaften Produktpalette auf den amerikanischen Märkten./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 17,60EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



