DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 14 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Bank. Profitiert habe der Hersteller von Verbindungstechnik von niedrigeren Materialkosten und einer preislich vorteilhaften Produktpalette auf den amerikanischen Märkten./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 17,60EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
