    UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 198,7EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Gavin Parsons
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
