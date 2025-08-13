    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Getriebehersteller habe vor allem von einer starken Entwicklung des Segments militärische Antriebe (VMS) profitiert, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürfte über 2030 hinaus die Investment-Story antreiben./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 63,32EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: George McWhirter
    Analysiertes Unternehmen: Renk
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 84
    Kursziel alt: 84
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
