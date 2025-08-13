Kein Sommerloch
GKV-Reformen dringlicher denn je
Berlin (ots) - Pharma Deutschland warnt vor negativen Folgen der TK-Sparpläne
für Innovation und Patientenversorgung
Die Techniker Krankenkasse (TK) hat am 11.08.2025 ein 10-Punkte-Sofortprogramm
vorgelegt, mit dem sie die Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
stabilisieren und ein erwartetes Defizit der GKV von 8 Mrd. Euro für 2026
ausgleichen möchte. Als Maßnahmen schlägt sie dafür u.a. eine Anhebung des
Herstellerabschlages für patentgeschützte Arzneimittel von 7 Prozent auf 17
Prozent sowie eine Einführung von Arzneimittel Fokuslisten vor. Aus Sicht von
Pharma Deutschland führen die Vorschläge der TK nicht zu einer langfristigen
Stabilität der GKV, wenn gleichzeitig die Versorgung mit innovativen
Arzneimitteln gesichert werden soll.
"Vorschläge wie die Erhöhung des Herstellerabschlages fallen nicht nur zu Lasten
von Arzneimittelherstellern aus, sondern verschlechtern auf lange Sicht die
Versorgung von Patientinnen und Patienten mit innovativen Arzneimitteln und
erhöhen in der Gesamtbetrachtung die Gesundheitskosten", betont Dorothee
Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Wenn die TK von
überhöhten Gewinnen spricht, bleibt unerwähnt, dass am Verhandlungstisch die
Krankenkassen die Preise maßgeblich mitbestimmen, nachdem sie bereits im
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) über die Ergebnisse der frühen
Nutzenbewertung in hohem Maße mitentschieden haben", so Brakmann weiter.
_______________
Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und
Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es mehr
Informationen zu Pharma Deutschland.
Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:
Hannes Hönemann
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 171 5618203
mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de
Anna Frederike Gutzeit
CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 170 4548014
mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de
Geschäftsstelle Berlin
Pharma Deutschland e.V.
Friedrichstraße 134
10117 Berlin
Geschäftsstelle Bonn
Pharma Deutschland e.V.
Ubierstraße 71-73
53173 Bonn
Geschäftsstelle Brüssel
Pharma Deutschland e.V.
Rue Marie de Bourgogne 58
1000 Brüssel
http://www.pharmadeutschland.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
X: https://x.com/PharmaDeu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6095946
OTS: Pharma Deutschland e.V.
