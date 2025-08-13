    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    GKV-Reformen dringlicher denn je

    Berlin (ots) - Pharma Deutschland warnt vor negativen Folgen der TK-Sparpläne
    für Innovation und Patientenversorgung

    Die Techniker Krankenkasse (TK) hat am 11.08.2025 ein 10-Punkte-Sofortprogramm
    vorgelegt, mit dem sie die Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
    stabilisieren und ein erwartetes Defizit der GKV von 8 Mrd. Euro für 2026
    ausgleichen möchte. Als Maßnahmen schlägt sie dafür u.a. eine Anhebung des
    Herstellerabschlages für patentgeschützte Arzneimittel von 7 Prozent auf 17
    Prozent sowie eine Einführung von Arzneimittel Fokuslisten vor. Aus Sicht von
    Pharma Deutschland führen die Vorschläge der TK nicht zu einer langfristigen
    Stabilität der GKV, wenn gleichzeitig die Versorgung mit innovativen
    Arzneimitteln gesichert werden soll.

    "Vorschläge wie die Erhöhung des Herstellerabschlages fallen nicht nur zu Lasten
    von Arzneimittelherstellern aus, sondern verschlechtern auf lange Sicht die
    Versorgung von Patientinnen und Patienten mit innovativen Arzneimitteln und
    erhöhen in der Gesamtbetrachtung die Gesundheitskosten", betont Dorothee
    Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Wenn die TK von
    überhöhten Gewinnen spricht, bleibt unerwähnt, dass am Verhandlungstisch die
    Krankenkassen die Preise maßgeblich mitbestimmen, nachdem sie bereits im
    Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) über die Ergebnisse der frühen
    Nutzenbewertung in hohem Maße mitentschieden haben", so Brakmann weiter.

    Keineswegs neu ist der TK-Vorschlag, Arzneimittel-Fokuslisten zu nutzen. Das
    heißt nichts anderes, als dass die TK Rabattverträge unter
    Aut-simile-Bedingungen im patentgeschützten Bereich einführen möchte. "Das wäre
    der Anfang vom Ende des AMNOG", so Dorothee Brakmann. Die Einführung von
    Arzneimittel-Fokuslisten würde die Therapievielfalt und Versorgung der
    Patientinnen und Patienten weiter einschränken.

    Nach Auffassung von Pharma Deutschland zeigen die TK-Vorschläge, wie dringlich
    ein Pharmadialog mit den relevanten Stakeholdern ist, um konstruktive und
    langfristig wirkende Reformen zu diskutieren. Es muss eine neue Balance zwischen
    innovativen Therapien für die Patient:innen, einer zukunftssicheren
    GKV-Finanzierung und einer für den Standort Deutschland starken Pharmaindustrie
    gefunden werden.

    Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
    Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
    Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
    Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
    Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
    verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
    sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und
    Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es mehr
    Informationen zu Pharma Deutschland.

