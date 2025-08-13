GKV-Reformen dringlicher denn je

Berlin (ots) - Pharma Deutschland warnt vor negativen Folgen der TK-Sparpläne

für Innovation und Patientenversorgung



Die Techniker Krankenkasse (TK) hat am 11.08.2025 ein 10-Punkte-Sofortprogramm

vorgelegt, mit dem sie die Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

stabilisieren und ein erwartetes Defizit der GKV von 8 Mrd. Euro für 2026

ausgleichen möchte. Als Maßnahmen schlägt sie dafür u.a. eine Anhebung des

Herstellerabschlages für patentgeschützte Arzneimittel von 7 Prozent auf 17

Prozent sowie eine Einführung von Arzneimittel Fokuslisten vor. Aus Sicht von

Pharma Deutschland führen die Vorschläge der TK nicht zu einer langfristigen

Stabilität der GKV, wenn gleichzeitig die Versorgung mit innovativen

Arzneimitteln gesichert werden soll.



"Vorschläge wie die Erhöhung des Herstellerabschlages fallen nicht nur zu Lasten

von Arzneimittelherstellern aus, sondern verschlechtern auf lange Sicht die

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit innovativen Arzneimitteln und

erhöhen in der Gesamtbetrachtung die Gesundheitskosten", betont Dorothee

Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Wenn die TK von

überhöhten Gewinnen spricht, bleibt unerwähnt, dass am Verhandlungstisch die

Krankenkassen die Preise maßgeblich mitbestimmen, nachdem sie bereits im

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) über die Ergebnisse der frühen

Nutzenbewertung in hohem Maße mitentschieden haben", so Brakmann weiter.





Keineswegs neu ist der TK-Vorschlag, Arzneimittel-Fokuslisten zu nutzen. Das

heißt nichts anderes, als dass die TK Rabattverträge unter

Aut-simile-Bedingungen im patentgeschützten Bereich einführen möchte. "Das wäre

der Anfang vom Ende des AMNOG", so Dorothee Brakmann. Die Einführung von

Arzneimittel-Fokuslisten würde die Therapievielfalt und Versorgung der

Patientinnen und Patienten weiter einschränken.



Nach Auffassung von Pharma Deutschland zeigen die TK-Vorschläge, wie dringlich

ein Pharmadialog mit den relevanten Stakeholdern ist, um konstruktive und

langfristig wirkende Reformen zu diskutieren. Es muss eine neue Balance zwischen

innovativen Therapien für die Patient:innen, einer zukunftssicheren

GKV-Finanzierung und einer für den Standort Deutschland starken Pharmaindustrie

gefunden werden.



_______________



Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der

Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400

Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten

Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in

Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und

Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es mehr

Informationen zu Pharma Deutschland.



Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:



Hannes Hönemann

Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T. +49 171 5618203

mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de



Anna Frederike Gutzeit

CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T. +49 170 4548014

mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de



Geschäftsstelle Berlin

Pharma Deutschland e.V.

Friedrichstraße 134

10117 Berlin



Geschäftsstelle Bonn

Pharma Deutschland e.V.

Ubierstraße 71-73

53173 Bonn



Geschäftsstelle Brüssel

Pharma Deutschland e.V.

Rue Marie de Bourgogne 58

1000 Brüssel



http://www.pharmadeutschland.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/

X: https://x.com/PharmaDeu



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6095946

OTS: Pharma Deutschland e.V.







