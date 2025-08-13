    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJust Eat Takeaway.com AktievorwärtsNachrichten zu Just Eat Takeaway.com
    UBS stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway anlässlich der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme durch Prosus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Die Anleger von Just Eat Takeaway hätten nun bis zum 1. Oktober Zeit, die Offerte der niederländischen Internetholding anzunehmen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung./la/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,15EUR auf Tradegate (13. August 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 20,30
    Kursziel alt: 20,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



