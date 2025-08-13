UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme von Just Eat Takeaway durch Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde die niederländische Internetholding nun aus Wettbewerbsgründen ihren Anteil an dem deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero signifikant senken, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Käufer für die Anteile an Delivery Hero kämen möglicherweise strategische Investoren infrage. Delivery Hero verfüge in seinem Portfolio über äußerst wertvolle Vermögenswerte, die vom Markt übersehen würden./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



