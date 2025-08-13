Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 13.08.2025

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -48,46 % hinnehmen.

Die Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie ist bisher um -17,05 % auf 2,1400€ gefallen. Das sind -0,4400 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie damit um -8,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) auf -60,04 %.

Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,79 % 1 Monat -9,54 % 3 Monate -48,46 % 1 Jahr -82,85 %

Informationen zur Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie

Es gibt 59 Mio. Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,72 Mio. wert.

Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Luminar Technologies Luminar Tech Rg (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.