Nordic Mining - Aktie crasht -15,46 % - 13.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordic Mining Aktie. Mit einer Performance von -15,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nordic Mining ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Mineralien wie Rutil und Granat spezialisiert hat. Es ist ein bedeutender Akteur im skandinavischen Bergbausektor mit Projekten wie dem Engebø-Rutilprojekt. Wichtige Konkurrenten sind Iluka Resources und Tronox. Nordic Mining zeichnet sich durch nachhaltige Abbaumethoden und strategisch günstige Minenstandorte aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nordic Mining mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,31 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordic Mining Aktie damit um -5,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordic Mining -22,67 % verloren.

Nordic Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,99 % 1 Monat -9,68 % 3 Monate -5,31 % 1 Jahr +2,93 %

Informationen zur Nordic Mining Aktie

Es gibt 108 Mio. Nordic Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,94 Mio. wert.

Nordic Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordic Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordic Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.