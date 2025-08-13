BAADER BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autoverleihers sei solide verlaufen, auch wenn die Erwartungen leicht unterschritten worden seien, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick bestätigt worden./rob/mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:40 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,92 % und einem Kurs von 88,20EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

