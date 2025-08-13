DeFi Development Corporation Aktie startet durch - 13.08.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in DeFi Development Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +65,72 % verbuchen.

Die DeFi Development Corporation Aktie konnte bisher um +30,49 % auf 19,900€ zulegen. Das sind +4,650 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Development Corporation Aktie damit um +57,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,07 %.

DeFi Development Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +57,89 % 1 Monat -18,07 % 3 Monate +65,72 %

Informationen zur DeFi Development Corporation Aktie

Es gibt 21 Mio. DeFi Development Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 416,78 Mio. wert.

DeFi Development Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Development Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Development Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.