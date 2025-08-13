    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Development Corporation AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Development Corporation

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DeFi Development Corporation Aktie startet durch - 13.08.2025

    Am 13.08.2025 ist die DeFi Development Corporation Aktie, bisher, um +30,49 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DeFi Development Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - DeFi Development Corporation Aktie startet durch - 13.08.2025
    Foto: adobe.stock.com

    DeFi Development Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2025

    Die DeFi Development Corporation Aktie konnte bisher um +30,49 % auf 19,900 zulegen. Das sind +4,650  mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in DeFi Development Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +65,72 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Development Corporation Aktie damit um +57,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,07 %.

    DeFi Development Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +57,89 %
    1 Monat -18,07 %
    3 Monate +65,72 %

    Informationen zur DeFi Development Corporation Aktie

    Es gibt 21 Mio. DeFi Development Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 416,78 Mio. wert.

    DeFi Development Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DeFi Development Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Development Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DeFi Development Corporation

    +30,49 %
    +57,89 %
    -18,07 %
    +65,72 %
    +70,80 %
    ISIN:US47100L3015WKN:A40X9V






    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DeFi Development Corporation Aktie startet durch - 13.08.2025 Am 13.08.2025 ist die DeFi Development Corporation Aktie, bisher, um +30,49 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DeFi Development Corporation Aktie.