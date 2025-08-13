TUI - Aktie schießt in die Höhe +5,36 % - 13.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die TUI Aktie. Sie steigt um +5,36 % auf 8,3700€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TUI einen Gewinn von +6,26 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TUI auf -4,25 %.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,97 % 1 Monat +5,67 % 3 Monate +6,26 % 1 Jahr +48,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Verbesserung der Nettoverschuldung von TUI, die Auswirkungen der Hitzewelle und des Nahost-Konflikts auf die Buchungen, Kritik an der Unternehmensführung, die aktuelle Kursentwicklung mit einem Anstieg über 8 €, sowie große Handelsvolumina und mögliche Short Squeezes.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,23 Mrd. wert.

Der Dax hat am Mittwoch seine jüngste Schwäche ausgeglichen. Positive Impulse kamen von den Rekorden an Wall Street und Nasdaq, nachdem die US-Inflationsdaten positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens waren gestiegen und hatten dem …

Die Tui -Aktie hat am Mittwoch ihre Kursgewinne vom Vortag ausgebaut und ist auf den höchsten Stand seit dem 10. Februar gestiegen. Zuletzt gewann sie 5 Prozent auf 8,29 Euro. Tags zuvor hatte sie nach vorgelegten Neunmonatszahlen und angehobener …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Reisekonzern habe beim Umsatz die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Cristian Nedelcu in einer …

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.