DroneShield Aktie startet durch - 13.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +4,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in DroneShield investiert war, konnte einen Gewinn von +210,39 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +3,91 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +437,68 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,91 % 1 Monat +35,49 % 3 Monate +210,39 % 1 Jahr +242,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die bei 2,44 Euro gehandelt wird. Spekulationen über zukünftige Kursbewegungen, technische Analysen wie die bullische Flagge und die Rolle der ASX als Leitbörse stehen im Fokus. Zudem wird ein mögliches Nasdaq Listing und der Einfluss internationaler Märkte auf den Kursverlauf thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.