Tencent überrollt Erwartungen – hat die Wachstumsstory erst begonnen?

Im Heimatmarkt legte der Gaming-Umsatz dank des neuen Titels Delta Force sowie Dauerbrennern wie Honor of Kings, VALORANT und Peacekeeper Elite um 17 Prozent auf 40,4 Milliarden Yuan zu. Das internationale Spielegeschäft wuchs sogar um 35 Prozent auf 18,8 Milliarden Yuan, getragen von PUBG Mobile und dem jüngst gestarteten Dune: Awakening.

Die Erlöse stiegen auf 184,5 Milliarden Yuan, umgerechnet 25,7 Milliarden US-Dollar, nach 161,1 Milliarden Yuan im Vorjahr. Der Betriebsgewinn erhöhte sich von 57,3 Milliarden auf 63,1 Milliarden Yuan.

Auch das Werbegeschäft zog kräftig an

KI-gestützte Verbesserungen bei der Anzeigenplattform und dem Weixin-Transaktionsökosystem steigerten die Marketingerlöse um 20 Prozent auf 35,8 Milliarden Yuan.

Tencent erhöhte seine Investitionen im Quartal um 119 Prozent auf 19,1 Milliarden Yuan, vor allem für KI-Upgrades in den Bereichen Werbung, Gaming und Weixin. Positiv überraschte auch die Musiksparte. Analystin Alicia Yap von Citi hob hervor, dass Tencent Music bei Abo- und Werbeeinnahmen über den Prognosen lag. Die Zahl der Musikabonnenten stieg leicht auf 124 Millionen.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Tencent Music laut Yap ein "hochwertiges Wachstum" bei Abos, unterstützt durch die Fan-Ökonomie, Konzerte und Werbung. Tencent will zudem im Cloud-Geschäft mit KI-Tools punkten und sich von Rivalen abheben. Der Konzern plant, seine Cloud-Kapazitäten in Europa auszubauen und damit den US-Hyperscalern Amazon, Microsoft und Google Marktanteile streitig zu machen.

"Wir wollen Verbrauchern und Unternehmen weitere Vorteile der KI bieten, mehr Anwendungsfälle in Weixin ermöglichen, die Nutzung unserer KI-nativen App Yuanbao vorantreiben und die Fähigkeiten unserer HunYuan-Grundmodelle verbessern", betonte CEO Ma Huateng.

Aktuell empfehlen die Analysten ein "Buy" für die Tencent-Aktie. Der Konsens basiert auf den Einschätzungen von 51 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 584,55 Hongkong-Dollar (63,52 Euro).

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



