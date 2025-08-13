US-Zolleinnahmen explodieren, aber wer zahlt die Zeche?

Am Dienstag veröffentlichte Daten des US-Finanzministeriums bestätigen, dass der Juli erneut einen Einnahmerekord markierte: Rund 27,7 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen flossen in die Staatskasse.

Damit wurde das Ergebnis aus dem Juni (26,6 Milliarden US-Dollar) und Mai (22,2 Milliarden US-Dollar) nochmals übertroffen. Im Vergleich zu rund 8 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen vor einem Jahr ist das ein erheblicher Sprung. Seit Beginn des laufenden Fiskaljahres summieren sich die Einnahmen damit auf etwa 135,7 Milliarden US-Dollar, das am 30. September endet.

Laut Bureau of the fiscal service belaufen sich die bisherigigen Gesamteinahmen der US-Regierung auf 4,347 Billionen US-Dollar. Damit machen die Zollbeträge rund 3,12 Prozent der Steuereinnahmen aus. 2024 waren es nur 2 Prozent.

Die aktuellen Zahlen setzen die Einnahmen fort, die während Trumps zweiter Amtszeit zu beobachten sind und die Werte der jüngeren Vergangenheit sowie seines ersten Mandats deutlich übertreffen.

Trump hat diese neue Einnahmequelle häufig gepriesen. In einem Beitrag auf Truth Social schrieb er am Dienstag, sie sei "unglaublich für unser Land, den Aktienmarkt, den allgemeinen Wohlstand und so ziemlich alles andere."

In demselben Beitrag attackierte er zudem Goldman Sachs wegen dessen Analysen und Prognosen zu den Zöllen und behauptete, die zollbezogenen Einnahmen lägen tatsächlich "im Billionenbereich“.

Die Daten zeigen jedoch auch, dass Zölle selbst in einem Monat wie Juli, den das Finanzministerium traditionell als eher schwach in puncto Steuereinnahmen bezeichnet (weil keine großen Fälligkeiten für Unternehmens- oder Einkommensteuern anstehen), nur einen kleinen Teil der gesamten Staatseinnahmen ausmachen. Im Juli lagen die Gesamteinnahmen bei über 338 Milliarden US-Dollar, wovon die Zolleinnahmen weniger als 10 Prozent stellten.

Auch am gewaltigen US-Haushaltsdefizit ändern die Zölle wenig: Dieses stieg im vergangenen Monat um rund 291 Milliarden US-Dollar; in den ersten zehn Monaten des Haushaltsjahres beträgt die Lücke rund 1,63 Billionen US-Dollar.

Laut einer Analyse von Goldman Sachs in dieser Woche entfielen bis Juni 64 Prozent der Zollkosten auf US-Unternehmen, während Verbraucher nur 22 Prozent trugen.

Dieses Verhältnis könnte sich bald umkehren: Bis Oktober könnten US-Unternehmen den Großteil dieser Kosten an die Verbraucher weitergeben. Goldman Sachs schätzt, dass dann rund 67 Prozent der Zollkosten von Konsumenten getragen würden, nur noch 8 Prozent von US-Unternehmen. Der Anteil ausländischer Exporteure läge demnach bei etwa 25 Prozent.

Trump antwortete am Dienstag mit einem Post: "David Solomon und Goldman Sachs weigern sich, die Anerkennung zu geben, wo sie angebracht ist. Sie haben eine schlechte Prognose abgegeben ... sowohl hinsichtlich der Marktauswirkungen als auch der Zölle selbst."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion