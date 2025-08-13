Almonty Industries - Aktienkurs springt nach oben - 13.08.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +17,61 % verbuchen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +4,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +8,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +182,56 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,82 % 1 Monat -24,08 % 3 Monate +17,61 % 1 Jahr +282,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, wobei die jüngste Aufwärtsbewegung und die damit verbundenen spekulativen Kursziele im Fokus stehen. Es wird über die finanziellen Projektionen des Unternehmens diskutiert, insbesondere in Bezug auf die Wolframproduktion und -preise, die den Umsatz und die Nettomargen erheblich beeinflussen könnten. Einige Nutzer betonen die Bedeutung von Faktoren wie Molybdänpreisen und Nebenprodukten der Sandong-Anlage, die in aktuellen Schätzungen nicht berücksichtigt sind. Es wird zur Vorsicht bei spekulativen Kurszielen geraten, da die realen Marktbedingungen von diesen Vorhersagen abweichen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 216 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 873,80 Mio. wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.