UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 280 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 199,0 auf Tradegate (13. August 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 150,67 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +25,31 %/+40,35 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 280 US-Dollar
