UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 280 Dollar

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 199,0 auf Tradegate (13. August 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 150,67 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +25,31 %/+40,35 % bedeutet.