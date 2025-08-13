    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 280 Dollar

    • UBS belässt Boeing auf "Buy" mit Kursziel 280 USD.
    • Minimale Einflüsse der Zollpolitik auf Boeing-Geschäft.
    • Auslieferungszahlen für Juli positiv bewertet von UBS.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 199,0 auf Tradegate (13. August 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 150,67 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +25,31 %/+40,35 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 280 US-Dollar

