Mercedes weckt Kaufinteresse bei BNP für Fuhrparkdienstleister Athlon

In trockenen Tüchern sei der Deal aber noch nicht. Andere Parteien hätten ebenfalls Interesse signalisiert. Ein Mercedes-Sprecher sagte, der Konzern prüfe fortlaufend strategische Optionen für sein Geschäft, einschließlich Athlon. Weitere Angaben wollte er nicht machen.

FRANKFURT/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat offenbar Interesse geweckt für einen möglichen Verkauf seiner Flottenmanagementtochter Athlon. Der Dax -Konzern sei dazu in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem französischen Bankhaus BNP Paribas , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ein solches Geschäft könnte den Dienstleister rund um Leasing und Fuhrparkmanagement mit rund einer Milliarde Euro bewerten, hieß es.

Ein Verkauf des Leasingdienstleisters sei Teil einer breiter angelegten Überprüfung, hieß es bei Bloomberg weiter. Berichte über entsprechende Sondierungen hatte es bereits gegeben. Mercedes hatte Athlon 2016 von der niederländischen Rabobank für 1,1 Milliarden Euro erworben und wollte die Firma in das eigene Fuhrparkmanagement integrieren. BNP Paribas hat mit dem Anbieter Arval bereits ein Standbein in dem Geschäft.

Athlon bietet ein sogenanntes Full-Service-Leasing für Gewerbetreibende an. Alle benötigten Dienstleistungen rund um das Leasing wie das Management von Tankkarten, Reparatur, Schäden und Service sind dabei in einem Paket und in einer Rate enthalten. Athlon übernimmt dabei die Koordination und Abwicklung der verschiedenen Leasingbestandteile./men/mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 82,27 auf Tradegate (13. August 2025, 12:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,10 %. Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,23 Mrd.. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -0,46 %/+43,57 % bedeutet.



