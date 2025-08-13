Dorothee Bär übernimmt Schirmherrschaft / Starkes Zeichen für Innovationskultur (FOTO)

Hannover (ots) - Die Maker Faire Hannover freut sich über prominente

Unterstützung: Bundesministerin Dorothee Bär übernimmt die Schirmherrschaft für

das größte DIY-Festival im deutschsprachigen Raum. Damit würdigt sie den

kreativen Erfindergeist und die Bedeutung der Maker-Bewegung für Bildung,

Forschung und Technologie in Deutschland .



"Die Maker Faire steht für herausragenden deutschen Innovationsgeist - gerade in

den Schlüsseltechnologien wie Robotik, KI, Produktionstechnologien,

Quantentechnologien, Mikroelektronik, aber auch Materialwissenschaften und

Photonik", so Dorothee Bär in ihrem offiziellen Schreiben. "Diese Themen stehen

auch im neu aufgestellten Bundesministerium für Forschung, Technologie und

Raumfahrt verstärkt im Fokus."





In ihrer Videobotschaft (https://youtu.be/Q6Jj229HWwA) richtet sich Dorothee Bär

direkt an die Besucher der Maker Faire und macht deutlich, wie sehr sie das

Format schätzt: Sie beschreibt die Maker Faire als einen Ort, an dem

Kreativität, Zukunftsbegeisterung und technisches Know-how aufeinandertreffen.



" Die Maker Faire ist ein Festival der Innovationen - zum Staunen, zum selber

kreativ sein. Besser als sie könnte man nicht vorleben, was sich auch die neue

Bundesregierung auf die Fahne geschrieben hat, nämlich: einfach mal machen. Und

zwar: Zukunft machen ", so die Bundesministerin in ihrem Grußwort.



Die Maker Faire Hannover ist weit mehr als ein Festival für Technikbegeisterte -

die Veranstaltung ist eine Plattform für Bildungsinitiativen, kreative Projekte

und wissenschaftlichen Austausch . Hochschulen, Forschungseinrichtungen,

Start-ups und engagierte Maker präsentieren hier ihre Ideen.



Zusätzliche prominente Unterstützung erhält die Veranstaltung durch Hannovers

Regionspräsident Steffen Krach . In seinem Grußwort hebt er den besonderen

Charakter der Veranstaltung hervor. Die Maker Faire sei ein Ort, "in dem nicht

nur gedacht, sondern gemacht wird" - ein Raum, in dem sich Schüler, Start-ups

und Unternehmer begegnen, voneinander lernen und gemeinsam gestalten.



Mit dem Motto "Wo Ideen tanzen und Technik begeistert" bringt die Maker Faire

Hannover genau das auf den Punkt: Die Veranstaltung ist ein Ort für

Begeisterung, Austausch und Zukunftsmut.



Tickets für die Maker Faire Hannover sind im Onlineshop oder an der Tageskasse -

ausschließlich bargeldlos - erhältlich. Der Eintritt für Erwachsene kostet 24

Euro, ermäßigt 19 Euro. Kinder unter 10 Jahren können kostenlos dabei sein. Die

Veranstaltung öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17

Uhr. Weitere Informationen unter http://www.maker-faire.de .



Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich

hier (https://maker-faire.de/presse/) für das bildstarke Event akkreditieren.



Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter

der Lizenz der Make Community, USA.



Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin

präsentiert, das zur heise group gehört.



