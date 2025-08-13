Maker Faire Hannover 2025
Dorothee Bär übernimmt Schirmherrschaft / Starkes Zeichen für Innovationskultur (FOTO)
Hannover (ots) - Die Maker Faire Hannover freut sich über prominente
Unterstützung: Bundesministerin Dorothee Bär übernimmt die Schirmherrschaft für
das größte DIY-Festival im deutschsprachigen Raum. Damit würdigt sie den
kreativen Erfindergeist und die Bedeutung der Maker-Bewegung für Bildung,
Forschung und Technologie in Deutschland .
"Die Maker Faire steht für herausragenden deutschen Innovationsgeist - gerade in
den Schlüsseltechnologien wie Robotik, KI, Produktionstechnologien,
Quantentechnologien, Mikroelektronik, aber auch Materialwissenschaften und
Photonik", so Dorothee Bär in ihrem offiziellen Schreiben. "Diese Themen stehen
auch im neu aufgestellten Bundesministerium für Forschung, Technologie und
Raumfahrt verstärkt im Fokus."
In ihrer Videobotschaft (https://youtu.be/Q6Jj229HWwA) richtet sich Dorothee Bär
direkt an die Besucher der Maker Faire und macht deutlich, wie sehr sie das
Format schätzt: Sie beschreibt die Maker Faire als einen Ort, an dem
Kreativität, Zukunftsbegeisterung und technisches Know-how aufeinandertreffen.
" Die Maker Faire ist ein Festival der Innovationen - zum Staunen, zum selber
kreativ sein. Besser als sie könnte man nicht vorleben, was sich auch die neue
Bundesregierung auf die Fahne geschrieben hat, nämlich: einfach mal machen. Und
zwar: Zukunft machen ", so die Bundesministerin in ihrem Grußwort.
Die Maker Faire Hannover ist weit mehr als ein Festival für Technikbegeisterte -
die Veranstaltung ist eine Plattform für Bildungsinitiativen, kreative Projekte
und wissenschaftlichen Austausch . Hochschulen, Forschungseinrichtungen,
Start-ups und engagierte Maker präsentieren hier ihre Ideen.
Zusätzliche prominente Unterstützung erhält die Veranstaltung durch Hannovers
Regionspräsident Steffen Krach . In seinem Grußwort hebt er den besonderen
Charakter der Veranstaltung hervor. Die Maker Faire sei ein Ort, "in dem nicht
nur gedacht, sondern gemacht wird" - ein Raum, in dem sich Schüler, Start-ups
und Unternehmer begegnen, voneinander lernen und gemeinsam gestalten.
Mit dem Motto "Wo Ideen tanzen und Technik begeistert" bringt die Maker Faire
Hannover genau das auf den Punkt: Die Veranstaltung ist ein Ort für
Begeisterung, Austausch und Zukunftsmut.
Tickets für die Maker Faire Hannover sind im Onlineshop oder an der Tageskasse -
ausschließlich bargeldlos - erhältlich. Der Eintritt für Erwachsene kostet 24
Euro, ermäßigt 19 Euro. Kinder unter 10 Jahren können kostenlos dabei sein. Die
Veranstaltung öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17
Uhr. Weitere Informationen unter http://www.maker-faire.de .
Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich
hier (https://maker-faire.de/presse/) für das bildstarke Event akkreditieren.
Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter
der Lizenz der Make Community, USA.
Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin
präsentiert, das zur heise group gehört.
