Deutsche Pfandbriefbank - Aktie rauscht in die Tiefe - 13.08.2025

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie ist bisher um -4,97 % auf 5,0700€ gefallen. Das sind -0,2650 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Pfandbriefbank Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,21 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Pfandbriefbank auf +8,08 %.

Zeitraum Performance 1 Woche -0,76 % 1 Monat +0,68 % 3 Monate -11,21 % 1 Jahr +4,26 %

Die Diskussion im Forum zeigt eine Mischung aus Besorgnis über die finanzielle Stabilität der Deutsche Pfandbriefbank und strategische Überlegungen zur Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 683,13 Mio. wert.

Der geplante Abschied von ihrem desolaten US-Geschäft kommt die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) teuer zu stehen. Im zweiten Quartal verbuchte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer für diesen Schritt Belastungen von 314 Millionen Euro. Unter dem Strich …

Nach drei leicht schwächeren Börsentagen hat der Dax am Mittwoch wieder zugelegt. Unterstützung liefern Rekorde an Wall Street und Nasdaq in den USA am Vortag, wo die Inflationsdaten für Juli positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens …

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Wie erwartet habe die geplante Veräußerung des US-Geschäfts deutlich belastet, …

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.