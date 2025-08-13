    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Nach dem Preisschock

    Explodiert der Kupferpreis bald wieder? Kupfer vor richtungsweisenden Wochen

    Nach den massiven Verwerfungen, denen Kupfer zuletzt ausgesetzt war, ist die aktuelle Ruhe wohltuend. Dennoch sollte der vergleichsweise ruhige Handel nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bald wieder knallen könnte. 

    Nach dem Preisschock - Explodiert der Kupferpreis bald wieder? Kupfer vor richtungsweisenden Wochen
    Abseits von Kupfer – Gold, Silber und Brent Öl im Fokus

    Gerade als Kupfer das Zollthema verarbeitet hatte, sorgten Zollängste bei Gold für veritable Preisausschläge. Obgleich der Goldpreis nach der Klärung ordentlich Federn lassen musste, ist er noch nicht von seinem übergeordneten Ziel abgekommen. Und dieses heißt unverändert 4.000 US-Dollar. Abseits von Kupfer scharrt auch Silber mit den Füßen und ist drauf und dran, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen und so die Konsolidierung zu beenden. Chancen bieten in der aktuellen Situation nicht zuletzt Produzentenaktien. Während sich die Lage im Edelmetallbereich langsam zu stabilisieren scheint, droht am Ölmarkt Ungemach. Brent Öl gerät ins Schwimmen. Die wichtige Unterstützung von 66 US-Dollar steht massiv unter Druck. Bei Brent Öl könnte es zu heftigen Turbulenzen kommen, lesen Sie hierzu den Kommentar „Brent Öl vor Rallye oder Crash. Ölpreis vor gewaltigen Verwerfungen“.

    Kupfer und die Suche nach einem tragfähigen Boden

    Nach dem heftigen Preissturz hat die Suche nach einem tragfähigen Boden oberste Priorität. Kupfer (COMEX) ist aktuell drauf und dran, diesen Boden knapp unterhalb von 4,5 US-Dollar auszubilden. Zumindest nährt die Entwicklung der letzten Tage entsprechende Hoffnungen. Doch der Bereich um 4,5 US-Dollar / lb ist eine harte Nuss. In Verbindung mit den  4,7 US-Dollar trifft Kupfer hier auf ein massives Cluster. Ein Ausbruch über die 4,7 US-Dollar würde den Weg in Richtung 5 US-Dollar ebnen. Dann könnte es ganz schnell gehen. Auf der Unterseite haben die 4,0 US-Dollar hingegen zentrale Bedeutung als Unterstützung.

    Zusammengefasst - Explodiert der Kupferpreis bald wieder?

    Der Preisschock sitzt noch tief. Dennoch ist Kupfer um einen Boden bemüht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass beim Industriemetall jederzeit mit überraschenden Bewegungen gerechnet werden muss. Aus charttechnischer Sicht lauten die wichtigen Marken 4,7 US-Dollar und 4,0 US-Dollar. Über die eine Marke muss der Kupferpreis, unter die andere darf er nicht. 

    Von fundamentaler Seite gab es zuletzt Rückenwind. Die erneute Fristverlängerung im Handels- bzw. Zollstreit zwischen den USA und China hat die Märkte beruhigt. Eine Eskalation wurde vorerst abgewendet. Dennoch gibt es nach wie vor keine finale Lösung des Problems. Immer wieder schürt dieses Thema Sorgen im Hinblick auf die Entwicklung der (kurzfristigen) Kupfernachfrage. Auf mittlere und lange Sicht bietet sich ein anderes Bild. Der Markt geht langfristig von einem Defizit aus. Eine anziehende Nachfrage (Stichwort Energiewende) wird auf ein begrenztes Angebot treffen, so die Erwartungen. 

    Unterstützung kommt in diesen Tagen zudem vom Devisenmarkt. Die Schwäche des Greenbacks weitet sich aus. Das hilft den Edelmetallen und den Industriemetallen. 

    Auf lange Sicht bietet die aktuelle Schwäche aber unverändert Chancen. Die Aktien der großen Kupferproduzenten wie Southern Copper oder aber Freeport-McMoRan bieten auf mittlere und lange Sicht exzellente Perspektiven. Nicht minder interessant sind Goldproduzenten, die über eine starke Kupfersektion verfügen – allen voran Newmont Corp. und Barrick Mining. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

