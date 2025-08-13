    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wenn Zeit- und Leistungsdruck zu Überforderung führt / Kompakte Broschüre zeigt Gestaltungsansätze für Betriebe

    Dortmund (ots) - Viele Beschäftigte erleben im Arbeitsalltag Zeit- und
    Leistungsdruck. Wer unter Druck arbeitet, reagiert oft mit Überstunden,
    schnellem Arbeiten oder dem Durcharbeiten von Pausen - Verhaltensweisen, die zu
    negativer Beanspruchung führen können. Die Broschüre "Zeit- und Leistungsdruck.
    Gestaltungsansätze für Betriebe" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
    Arbeitsmedizin (BAuA) stellt in kompakter Form Möglichkeiten und
    Herangehensweisen vor, um zu hohen Zeit- und Leistungsdruck zu vermeiden,
    abzubauen und einen guten Umgang zu gestalten.

    Zentral ist eine sorgfältige Bestandsaufnahme: Wo entsteht Druck? Wie reagieren
    Beschäftigte darauf? Welche betrieblichen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle?
    Die vorgestellten Gestaltungsmaßnahmen lassen sich auf die individuelle
    betriebliche Situation übertragen. Um Maßnahmen zu identifizieren, ist es in
    jedem Fall sinnvoll, die Beschäftigten mit einzubeziehen. Die Broschüre stellt
    fünf Handlungsfelder zum Abbau von Zeit- und Leistungsdruck sowie zur Förderung
    eines guten Umgangs vor.

    Auf dieser Basis können passende Maßnahmen entwickelt und gemeinsam umgesetzt
    werden, etwa durch eine bessere Organisation interner Abläufe, klare
    Zielsetzungen oder angepasste Anforderungen an die Arbeitsqualität. Denn nur in
    einem gemeinsamen Prozess lassen sich langfristig tragfähige Lösungen
    entwickeln. Die Broschüre bietet hierfür eine praxisnahe Grundlage, um erste
    Schritte zu gehen und den Belastungsfaktor Zeit- und Leistungsdruck aktiv zu
    gestalten. Angesprochen werden alle, die sich im Betrieb mit der
    Arbeitsgestaltung bei Zeit- und Leistungsdruck auseinandersetzen (wollen).

    Die baua: Praxis "Zeit- und Leistungsdruck. Gestaltungsansätze für Betriebe"
    kann im Webshop der BAuA bestellt oder als PDF von der Internetseite
    heruntergeladen werden: www.baua.de/publikationen
    (http://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A119.html) .

    Forschung für Arbeit und Gesundheit

    Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie
    betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im
    Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die
    Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der
    Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden arbeiten rund
    800 Beschäftigte.

    Verfasst von news aktuell
