Wenn Zeit- und Leistungsdruck zu Überforderung führt / Kompakte Broschüre zeigt Gestaltungsansätze für Betriebe
Dortmund (ots) - Viele Beschäftigte erleben im Arbeitsalltag Zeit- und
Leistungsdruck. Wer unter Druck arbeitet, reagiert oft mit Überstunden,
schnellem Arbeiten oder dem Durcharbeiten von Pausen - Verhaltensweisen, die zu
negativer Beanspruchung führen können. Die Broschüre "Zeit- und Leistungsdruck.
Gestaltungsansätze für Betriebe" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) stellt in kompakter Form Möglichkeiten und
Herangehensweisen vor, um zu hohen Zeit- und Leistungsdruck zu vermeiden,
abzubauen und einen guten Umgang zu gestalten.
Zentral ist eine sorgfältige Bestandsaufnahme: Wo entsteht Druck? Wie reagieren
Beschäftigte darauf? Welche betrieblichen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle?
Die vorgestellten Gestaltungsmaßnahmen lassen sich auf die individuelle
betriebliche Situation übertragen. Um Maßnahmen zu identifizieren, ist es in
jedem Fall sinnvoll, die Beschäftigten mit einzubeziehen. Die Broschüre stellt
fünf Handlungsfelder zum Abbau von Zeit- und Leistungsdruck sowie zur Förderung
eines guten Umgangs vor.
Auf dieser Basis können passende Maßnahmen entwickelt und gemeinsam umgesetzt
werden, etwa durch eine bessere Organisation interner Abläufe, klare
Zielsetzungen oder angepasste Anforderungen an die Arbeitsqualität. Denn nur in
einem gemeinsamen Prozess lassen sich langfristig tragfähige Lösungen
entwickeln. Die Broschüre bietet hierfür eine praxisnahe Grundlage, um erste
Schritte zu gehen und den Belastungsfaktor Zeit- und Leistungsdruck aktiv zu
gestalten. Angesprochen werden alle, die sich im Betrieb mit der
Arbeitsgestaltung bei Zeit- und Leistungsdruck auseinandersetzen (wollen).
Die baua: Praxis "Zeit- und Leistungsdruck. Gestaltungsansätze für Betriebe"
kann im Webshop der BAuA bestellt oder als PDF von der Internetseite
heruntergeladen werden: www.baua.de/publikationen
(http://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A119.html) .
Forschung für Arbeit und Gesundheit
Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie
betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im
Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die
Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der
Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden arbeiten rund
800 Beschäftigte.
http://www.baua.de
Pressekontakt:
Lea Deimel
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Tel.: 0231 9071-2562
E-Mail: mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103969/6096025
OTS: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
http://www.baua.de
