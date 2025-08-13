Wenn Zeit- und Leistungsdruck zu Überforderung führt / Kompakte Broschüre zeigt Gestaltungsansätze für Betriebe

Dortmund (ots) - Viele Beschäftigte erleben im Arbeitsalltag Zeit- und

Leistungsdruck. Wer unter Druck arbeitet, reagiert oft mit Überstunden,

schnellem Arbeiten oder dem Durcharbeiten von Pausen - Verhaltensweisen, die zu

negativer Beanspruchung führen können. Die Broschüre "Zeit- und Leistungsdruck.

Gestaltungsansätze für Betriebe" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) stellt in kompakter Form Möglichkeiten und

Herangehensweisen vor, um zu hohen Zeit- und Leistungsdruck zu vermeiden,

abzubauen und einen guten Umgang zu gestalten.



Zentral ist eine sorgfältige Bestandsaufnahme: Wo entsteht Druck? Wie reagieren

Beschäftigte darauf? Welche betrieblichen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle?

Die vorgestellten Gestaltungsmaßnahmen lassen sich auf die individuelle

betriebliche Situation übertragen. Um Maßnahmen zu identifizieren, ist es in

jedem Fall sinnvoll, die Beschäftigten mit einzubeziehen. Die Broschüre stellt

fünf Handlungsfelder zum Abbau von Zeit- und Leistungsdruck sowie zur Förderung

eines guten Umgangs vor.





Auf dieser Basis können passende Maßnahmen entwickelt und gemeinsam umgesetzt

werden, etwa durch eine bessere Organisation interner Abläufe, klare

Zielsetzungen oder angepasste Anforderungen an die Arbeitsqualität. Denn nur in

einem gemeinsamen Prozess lassen sich langfristig tragfähige Lösungen

entwickeln. Die Broschüre bietet hierfür eine praxisnahe Grundlage, um erste

Schritte zu gehen und den Belastungsfaktor Zeit- und Leistungsdruck aktiv zu

gestalten. Angesprochen werden alle, die sich im Betrieb mit der

Arbeitsgestaltung bei Zeit- und Leistungsdruck auseinandersetzen (wollen).



Die baua: Praxis "Zeit- und Leistungsdruck. Gestaltungsansätze für Betriebe"

kann im Webshop der BAuA bestellt oder als PDF von der Internetseite

heruntergeladen werden: www.baua.de/publikationen

(http://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A119.html) .



Forschung für Arbeit und Gesundheit



Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie

betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im

Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die

Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der

Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden arbeiten rund

800 Beschäftigte.



http://www.baua.de



