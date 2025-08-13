Prosus Registered (N) - Aktie zieht deutlich an - 13.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Prosus Registered (N) Aktie. Mit einer Performance von +4,67 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Prosus Registered (N) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,52 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +1,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Prosus Registered (N) auf +32,24 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,57 % 1 Monat +5,37 % 3 Monate +10,52 % 1 Jahr +54,60 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,37 Mrd.EUR wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme von Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde die niederländische …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.