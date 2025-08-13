    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties

    ROUNDUP

    Grand City Properties legt weiter zu - Gewinnziel bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Nachfrage treibt Nettomieterlöse auf 212,8 Mio.
    • Operativer Gewinn steigt um 1% auf 94,8 Millionen Euro.
    • Gewinn dank Portfolioaufwertung bei 210 Millionen Euro.
    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Wohnraum hat der Aroundtown-Tochter Grand City Properties im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben. Trotz der Verkäufe von Immobilien kletterten die Nettomieterlöse um ein Prozent auf 212,8 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Nach Einschätzung von Stephanie Dossmann vom Investmenthaus Jefferies sind die Mieteinnahmen weiter solide gewachsen. Die Aktie legte im frühen Nachmittagshandel um rund 0,5 Prozent zu.

    Auch ergebnisseitig lief es für den Vermieter von Wohnungen im Tagesgeschäft etwas besser. Der operative Gewinn (FFO1) legte ebenfalls um ein Prozent auf knapp 94,8 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin ein Ergebnis von 185 bis 195 Millionen Euro an.

    Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen dank einer Aufwertung des Immobilienportfolios einen Gewinn von fast 210 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Grand City Properties noch einen Verlust von knapp 74 Millionen wegen einer Abwertung des Immobilienbestands gemacht.

    Für Analyst Charles Boissier von der Schweizer Großbank UBS hat der Immobilienkonzern bei seinen wichtigsten Kennziffern gemischt abgeschnitten. Dank der Akquisitionen in London habe sich das Unternehmen nun zum Nettokäufer gewandelt.

    Im ersten Halbjahr hat die Aroundtown-Tochter Wohnungen vor allem in Bremen und Frankfurt im Wert von rund 131 Millionen Euro verkauft. Die Wohnungen seien im Schnitt etwas über dem Buchwert veräußert worden, hieß es. Im Gegenzug erwarb der Konzern Eigentum in London für rund 60 Millionen Euro. Ende Juni waren rund 60.900 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit rund 1.000 Einheiten weniger als im Vorjahr./mne/tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 24.223 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +1,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -39,39 %/-9,09 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
